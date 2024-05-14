Театр Моссовета прокомментировал увольнение Домогарова В театре Моссовета подтвердили увольнение актера Александра Домогарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Российский актер Александр Домогаров действительно подал заявление об увольнении из театра имени Моссовета, сообщили NEWS.ru в пресс-службе культурного учреждения. Там подчеркнули, что артиста пригласили на встречу с художественным руководителем Евгением Марчелли.

Заявление от Александра Юрьевича [Домогарова] действительно сегодня принято в отделе кадров. В свою очередь, мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии, — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Ранее в Сети появилась информация, что Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. По некоторым данным, последним днем работы актера станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Отмечалось, что трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.

До этого Домогаров заявлял, что не собирается уходить из профессии. Он опроверг сообщения о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником и подчеркнул, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед. В частности, Домогаров обещал появиться в спектакле «Маскарад» в Театре Армии.