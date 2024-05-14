В Кремль прибыл генерал армии Сергей Суровикин

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Суровикин

Telegram-канал Рыбарь сообщает, что генерал армии Сергей Суровикин прибыль в Кремль. По данным канала, тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны. При этом официальной информации об этом не поступало.

Может, вообще об успехах российского ВПК в Алжире рассказывает, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генерал Сергей Суровикин все еще находится в Африке. Анонимные источники утверждали, что Суровикин вылетел в Россию и связывали его возвращение с грядущим наступлением в зоне СВО. Однако собеседники издания опровергли это и добавили, что ролик был снят полгода назад.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета Роскосмоса. Согласно указу, полномочий в набсовете также был лишен генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Ранее Песков рассказал, кто и за какие вопросы будет отвечать в обновленной администрации президента РФ. Так, помощник президента Владимир Мединский, помимо своего предыдущего объема курируемых вопросов, связанных с историей и историческим наследием, будет также заниматься вопросами культуры. Другой помощник, Николай Патрушев, займется вопросами кораблестроения, а Алексей Дюмин будет заниматься Госсоветом, курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также спорт.