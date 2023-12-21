Страхи Биковича, награда Орбакайте, тусовка Ивлеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Милош Бикович, Кристина Орбакайте

Актер Милош Бикович рассказал, какой страх его преследовал при работе над комедией «Холоп-2», артист Сергей Никоненко выразил негодование по поводу чествования певицы Кристины Орбакайте в Москве, пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия», а «голая вечеринка» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой оскорбила депутатов, военкоров и бойцов СВО — таковы наиболее обсуждаемые новости в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какие страхи завладели звездой «Холопа»

Милош Бикович признался, что опасался соглашаться на работу в «Холопе-2» из-за страха не достичь успеха первой части, передал корреспондент NEWS.ru. Однако после прочтения сценария он увидел, что создателям картины удалось превзойти самих себя.

«Задача была сделать гораздо лучше того оглушающего успеха, которого достигла первая картина. С одной стороны, зрителю надо дать те же ощущения, с которыми он покинул кинотеатр в прошлый раз, а с другой — удивить. И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее. Да, мне было страшно сниматься в продолжении, но, прочитав сценарий, я увидел эти вещи, о которых уже сказал. Сценаристы, режиссеры и авторы сделали очень тяжелую работу: они смогли превзойти самих себя», — заявил Бикович.

Премьера комедийной картины состоялась накануне. Перед показом звезды фильма провели пресс-конференцию с журналистами. Во время общения с прессой помимо Биковича о своих переживаниях рассказала исполнительница главной женской роли в «Холопе-2» Аглая Тарасова. Актриса призналась, что у нее были сцены с лошадью, которая потела, артистка с нее соскальзывала, поскольку сидела не в седле. Эту сцену Тарасова назвала самой сложной.

«Самой сложной была сцена на коне. Мы с Милошем сидели на одной лошади, только он в седле, а я сзади, без. Лошадь неслась то рысью, то галопом. Было сложно, поскольку ты привык, когда сидишь на коне, держишься за поводья, у тебя ноги в стременах, тебе удобно. А тут мне было не за что держаться, к тому же лошадь потела, и я соскальзывала. В общем, было страшно. Я держалась за Милоша, а он сам еле держался, поэтому не знаю, как мы пережили эти несколько смен», — поделилась звезда.

Также Тарасова рассказала, что дискомфорт доставляли наряды ее героини. Туфли, в которых она танцевала, были не так страшны, как платье, отметила актриса. Она объяснила, что одежда весила более 10 кг и имела тугой корсет, в котором пришлось исполнять хореографические движения.

Фото: NEWS.ru Аглая Тарасова

Звезда «Каменской» возмутился из-за приема дочери Пугачевой в Москве

Советский и российский актер Сергей Никоненко высказал недовольство тем, что Кристину Орбакайте наградили премией телеканала Fashion TV в Москве. По его мнению, чествовать в России нужно патриотов, а не тех, кто покинул страну, передает MK.RU.

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, пускай там живут на здоровье долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — возмутился актер.

Вечером 19 декабря Орбакайте заметили на ежегодной премии Fashion TV. СМИ писали, что дочь Аллы Пугачевой вышла в свет в наряде, напоминающем военную форму гусарского полка. На светском рауте певицу отметили наградой от телеканала.

До этого СМИ сообщали, что Орбакайте вслед за матерью покинула Россию. По информации прессы, у певицы имеется недвижимость в Соединенных Штатах, куда она и перебралась с семьей. Однако в начале декабря стало известно, что артистка вернулась в Россию по рабочим делам. Также отмечалось, что после новогодних праздников Орбакайте снова планирует уехать в США.

Китайский аэропорт отказался от «России»

Аэропорт Дасин в Пекине отказал в приеме и обслуживании рейсов авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований, передает РИА Новости. По словам представителя перевозчика, несмотря на готовность компании оперативно удовлетворить эти требования, администрация аэропорта ответила отказом.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — заявили в авиакомпании.

С начала марта 2023 года «Россия» начала процесс аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая для получения необходимых разрешений на полеты. К началу первого рейса из Владивостока в Пекин 17 декабря компании было выдано операционное разрешение, а также подтверждены слоты и права на полеты из нескольких городов России.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что представители «России» обратились за помощью в Министерство транспорта по этому вопросу. Однако запрос российской стороны в Китае остался без ответа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как «голая вечеринка» Ивлеевой взбудоражила общество

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева анонсировала сразу две вечеринки. Изюминкой мероприятий является «почти голый» дресс-код. Одна из вечеринок уже прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. На закрытое мероприятие Ивлеева позвала главных звезд российского шоу-бизнеса.

В числе гостей отметились журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, исполнители Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и многие другие. Все появились на рауте в откровенных полуобнаженных нарядах. Однако уже первая вечеринка вызвала широкий общественный резонанс, поставив под вопрос проведение второго мероприятия.

Одним из первых, кого возмутила тусовка селебрити, стал военный корреспондент Александр Коц. Так, журналист отметил, что вечеринка Ивлеевой показала существование двух разных миров. Он указал, что общественность вознегодовала от праздника блогера во время СВО, однако ничего нового в этом «угаре и кутеже» не было.

«Два мира — две России. Telegram возмущен вечеринкой Ивлеевой, на которой бомонд оголял чресла (и не только), предавался безудержному веселью и бряцал чем-то стоимостью в 23 млн на жопе. Не знаю — чем. Не стал смотреть. Чад угара и кутежа. <...> Как будто внезапно нам открылась истина, а раньше мы ничего подобного за этой светской тусовочкой не замечали. Как будто Ксения Собчак и Настя Ивлеева были нашим нравственным камертоном — и вдруг открылось их истинное лицо», — написал Коц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Он добавил, что мероприятие выглядит как параллельная вселенная. Военкор объяснил, что его Россия находится на линии фронта, где бойцы каждый день преклоняют колено в молитве перед очередной битвой. И в этом мире, продолжил журналист, люди живут не соцсетями, а мгновениями между выходом и прилетом.

Вслед свое раздражение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, мероприятие Ивлеевой является мерзким, гадким и худшим проявлением того, что может быть, учитывая стоящие перед Россией вызовы.

«У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая], в какое время живем. Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», — высказался Милонов в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине записали видео, на котором заявили: пока звезды шоу-бизнеса развлекаются в московских клубах на развратных вечерниках, их товарищи гибнут на передовой.

«Мы — военнослужащие, добровольцы, принимающие участие в СВО. <...> В настоящее время гибнут наши боевые товарищи, также получают и ранения, защищая интересы нашего государства. В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — сказал один из бойцов.

Общественники уже попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, писал Telegram-канал Baza. По его информации, в мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.

На шквал критики отреагировала сама Ивлеева. По ее словам, общественность возмущается тем, что российские знаменитости пришли на вечеринку в красивых полуобнаженных нарядах, но при этом восхищается, когда подобное поведение демонстрируют зарубежные звезды. Блогер добавила, что «очень любит» такую критику.

«Пишут комментарии, что ну это разврат ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина-сатанина. Хотя просто люди пришли красивые, в красивых нарядах полуобнаженных. Но при этом мы смотрим на Запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей и говорим: „Блин, они такие красивые, они такие классные“. А выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: „Как так можно? Эстрада опустилась“. Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит», — высказалась ведущая.

Мнение о происходящем также выразила Ксения Собчак. Журналистка заявила, что мир несправедлив и пока одни люди страдают, другие пьют шампанское. Она добавила, что «никакой траур не может длиться вечно» и люди вправе выбирать, как и где им отдыхать.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — написала Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

В защиту мероприятия высказалась и Лолита Милявская. По ее словам, вечеринка была стильной арт-выставкой. Артистка добавила, что сейчас предновогодняя атмосфера, по стране регулярно проходят массовые гулянья, людям нужно дать возможность отдохнуть и потанцевать.

«По стране идут массовые мероприятия, предновогодняя атмосфера, корпоративы. Люди проводят свое время так, как они считают нужным. Знаете, я вам честно скажу, недавно нас покинул 29-летний Пухляш (танцор Дмитрий Красилов. — NEWS.ru). Тут ведь какая штука: завтра [кого угодно] может не быть по разным поводам. Поэтому дайте уже молодежи сходить на выставки, потанцевать, придумать себе карнавальные костюмы», — сказала Лолита.

Певица добавила, что мероприятие Ивлеевой было сделано со вкусом, гости выбирали наряды с точки зрения иронии, а не пошлости. Кроме того, продолжила Лолита, у вечеринки были все признаки арт-выставки: люди сами по себе выглядели как объекты искусства, а помещение украшали работы как зарубежных, так и отечественных мировых фотографов. Резюмируя, певица отметила, что общественникам и депутатам не стоит уделять так много внимания данному событию.

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