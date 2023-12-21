Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия» Аэропорт Пекина «Дасин» не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

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Аэропорт Дасин в Пекине отказал в приеме и обслуживании рейсов авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований, передает РИА Новости. По словам представителя перевозчика, несмотря на готовность компании оперативно удовлетворить эти требования, администрация аэропорта ответила отказом.

Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, — заявили в авиакомпании.

С начала марта 2023 года «Россия» начала процесс аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая для получения необходимых разрешений на полеты. К началу первого рейса из Владивостока в Пекин 17 декабря компании было выдано операционное разрешение, а также подтверждены слоты и права на полеты из нескольких городов России.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что представители «России» обратились за помощью в Министерство транспорта по этому вопросу. Однако запрос российской стороны в Китае остался без ответа.

Ранее международный аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме, после того, как прием и отправку самолетов экстренно приостановили. Вскоре все ограничения были сняты. Из-за временного перерыва в работе авиарейс из Москвы был перенаправлен на запасной аэродром в Саратове. Изменения коснулись пассажиров авиакомпаний «Победа» и «Сибирь».