Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Международный аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме, сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Ранее в среду, 20 декабря, прием и отправку самолетов экстренно приостановили. На данный момент все ограничения сняты.

Из-за временного перерыва в работе авиарейс из Москвы был перенаправлен на запасной аэродром в Саратове. Изменения коснулись пассажиров авиакомпаний «Победа» и «Сибирь».

Накануне московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

В конце ноября порядка 13 рейсов отправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий. 27 ноября во второй половине дня в Северной столице началась метель. Из-за сложных метеоусловий воздушные суда прибывали в воздушные гавани с опозданием, также из-за непогоды сообщалось о возможности увеличения времени обслуживания.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что перепады давления при авиаперелетах могут создать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека. По его словам, в самолете у предрасположенных людей вырастает риск инфаркта и образования тромбов в сосудах.