Аэропорт Домодедово приостановил прием и вылет самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. Представители аэропорта подчеркнули, что в случае необходимости некоторые рейсы могут быть перенаправлены на запасные аэродромы.

По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, — сообщили в аэрогавани.

В пресс-службе Домодедово также отметили, что некоторые самолеты могут продолжить выполнение полета в зоне ожидания. К настоящему моменту шесть рейсов были направлены на запасные аэродромы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны успешна сбила неустановленный беспилотник, приближавшийся к столице. По его словам, БПЛА был поражен в небе над Одинцовским городским округом Подмосковья. На месте работают экстренные службы.