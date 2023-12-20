Терапевт предупредил о риске обострения ряда болезней при перелете Терапевт Кондрахин: при перелете вырастает риск инфаркта и образования тромбов

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Перепады давления при авиаперелетах могут создать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, в самолете у предрасположенных людей вырастает риск инфаркта и образования тромбов в сосудах.

Внутри самолета у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах, — предупредил эксперт.

Кроме того, врач рассказал о риске нарушения коронарного кровотока из-за недостатка кислорода в салоне самолета и перепада высот при взлете и посадке, что приводит к серьезным проблемам с сердцем, вплоть до инфаркта. Эта проблема грозит пациентам с коронарной недостаточностью.

При этом, по словам терапевта, люди с шунтированным сердцем могут чувствовать себя в безопасности: перелет никак не влияет на работу кардиостимуляторов.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Фомичева перечислила нетипичные проявления предынфарктного состояния. По ее словам, в их число входят резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье и кашель.