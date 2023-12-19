Кардиолог перечислила нетипичные признаки приближения инфаркта Кардиолог Фомичева: боли в животе и рвота могут быть предвестниками инфаркта

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Ранними симптомами приближающегося инфаркта миокарда могут быть как типичные, так и нетипичные для сердца признаки, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Анастасия Фомичева. По ее словам, если типичные симптомы проявляются в виде интенсивных болей за грудиной, одышки, тахикардии и аритмии, то к нетипичным проявлениям предынфарктного состояния относятся резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье и кашель.

По словам врача, при остром инфаркте пациенты испытывают чувство сдавленности груди железным обручем или ощущения, сравнимые с тяжелой плитой, лежащей на груди. Также боль может иметь характер жжения в груди или быть похожей на кипяток, льющийся на грудь, случаются и кинжальные боли.

Эти ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота. Они не проходят в покое и после приема нитроглицерина. Симптомы могут носить волнообразный характер и продолжаться от 20 минут до нескольких часов, — рассказала специалист.

При этом, по ее словам, у некоторых больных встречаются атипичные формы инфаркта миокарда и даже безболевая ишемия — например, при сахарном диабете, когда происходит нарушение иннервации и снижена болевая чувствительность.

Врач напомнила, что в большинстве случаев причиной инфаркта миокарда является внезапный тромбоз коронарной артерии на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки. Спасти человека можно с помощью срочного хирургического вмешательства в течение 60–90 минут после возникшего приступа.

Ранее врач-кардиолог Ольга Белкорей назвала тахикардию, одышку при минимальной физической нагрузке, отеки стоп, головокружение и слабость признаками хронической сердечной недостаточности. Специалист отметила, что заболевание проявляется постепенно и может никак не выдавать себя на начальных этапах.