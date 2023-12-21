«Траур не может длиться вечно»: Собчак о вечеринке Ивлеевой во время СВО Собчак после вечеринки Ивлеевой: взрослые люди сами выбирают способ отдыхать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заступилась за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которую раскритиковали за такую тусовку во время спецоперации. Собчак выразила мнение, что мир несправедлив и пока одни люди страдают, другие пьют шампанское. Она добавила, что «никакой траур не может длиться вечно» и люди вправе выбирать, как и где им отдыхать.

Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно, — написала Собчак.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что поведение российских звезд, которые приняли участие в эпатажной вечеринке Ивлеевой, отвратило от них общественность. По его словам, гражданам нужно бойкотировать таких артистов.

Тем временем певица Лолита Милявская, которая присутствовала на мероприятии, тоже вступилась за его участников. Артистка объяснила, что сейчас предновогодняя атмосфера, по стране регулярно проходят массовые гуляния, людям нужно дать возможность отдохнуть и потанцевать.