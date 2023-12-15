«Слово пацана» и Достоевский, тайный роман Ивлеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Звезда «Каменской» Сергей Гармаш встал на защиту сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», выяснилось, сколько все-таки стоит проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани, а блогер Наталья Гасанханова рассказала о связи ведущей шоу «Орел и решка» Анастасии Ивлеевой и режиссера Александра Молочникова — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Гармаш прикрыл «Слово пацана» Достоевским

«Слово пацана. Кровь на асфальте» является непростой и замечательной кинолентой, адресованной взрослому поколению, заявил на заседании комитета по культуре в Госдуме народный артист России Сергей Гармаш. По его словам, сериал может помочь предотвратить повторение страшной истории 90-х годов. Гармаш также критически отнесся к призывам запретить картину режиссера Жоры Крыжовникова.

«Если хоть немного по этому пути пойти, тогда давайте начнем с „Бесов“ [Федора] Достоевского. А фильм, между прочим, адресован взрослому поколению, к родителям, чтоб ни в коем случае сегодня мысли-то не было собираться по дворам и браться за кирпичи. И такие всплески происходят, когда, естественно, еще никто до конца этого не увидел», — отметил актер.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль Ахмерову, призналась, что не все ее сверстники правильно понимают посыл киноленты. Юная актриса отметила, что старается объяснять подросткам, что «Слово пацана» направлено не на романтизацию преступной жизни, а, напротив, показывает все ужасы и последствия подобного пути.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Гармаш

«На самом деле все отнеслись по-разному. Одни — достаточно хорошо, они поддерживают, говорят: „Очень классный сериал“. Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — приводит слова 14-летней Анны StarHit.

Девушка также сообщила, что ее родители, актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель, были очень взволнованы, когда узнали, какие сложные сцены и непростую судьбу героини придется сыграть их дочери. Анна отметила, что ей пришлось уговаривать маму и папу, чтобы они позволили ей поработать в криминальном сериале.

«Они были против. <...> Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала: это крутой опыт. Папа до сих пор говорит: „Ой, тяжелый проект“. Но я их в любом случае уговорила, потому что как по-другому?» — поделилась Анна.

Молодая актриса добавила, что смотрит «Слово пацана» вместе с матерью. По ее словам, Юлия Пересильд эмоционально отреагировала на пятый эпизод фильма, где Айгуль подверглась изнасилованию.

Ажиотаж вокруг сериала не утихает уже несколько месяцев. Интерес к киноленте оказался настолько огромным, что за три дня до премьеры седьмой серии «Слова пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах. Распространенное в интернете 50-минутное видео совпадает с тем, что увидели зрители в официальной версии. Изменена была только одна сцена, которая не повлияла на сюжетную линию и концепцию сериала.

После инцидента режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников сообщил, что финальная серия сериала не выйдет в срок. По его словам, связано это с ее пересъемкой. Точную дату он не назвал, уточнив лишь, что зрители смогут увидеть ее «чуть позже». Видеообращение авторов опубликовала в своем Telegram-канале онлайн-платформа Wink.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

«В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем (сценарист Андрей Золотарев. — NEWS.ru) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование. <...> В связи со всеми этими доделками, переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже», — сказал Крыжовников.

Также создатели сериала отреагировали на слив финальных эпизодов сериала. По их словам, в Сеть утекли абсолютно сырые материалы и в жутком качестве. Поэтому смотреть их не советуют.

«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо, вынес это людям и говорит: „Это вот оно, это блюдо“. Это не так», — объяснил Крыжовников.

Восьмая серия должна была выйти на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря 2023 года. Авторы сериала и актеры неоднократно говорили о том, что финал носит поучительный характер, всех героев киноленты ждет плохой конец.

После вопроса Путину объявлена стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4481 рубль, сообщила РИА Новости пресс-служба «Автодора». Кроме того, чтобы доехать до другого берега Волги, нужно будет заплатить еще 319 рублей.

«Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей», — говорится в сообщении.

Перед этим президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва — Казань, после того как один из жителей указал на слишком высокую цену по этому маршруту. В ходе пресс-конференции россиянин пожаловался на цену в размере почти шести тысяч рублей. Президент отметил, что, по его данным, стоимость не должна превышать 4,5 тысячи.

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Откуда такая цифра — шесть тысяч? По моим данным, это должно быть не больше четырех с половиной. Я проверю», — сказал президент.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомобильной магистрали М-12. В состав трассы М-12 «Восток» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее включат строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, и автодорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

Выяснилось, кто занял сердце Ивлеевой после Элджея

Блогер и телеведущая Наталья Гасанханова в эфире шоу «Злые языки» на RuTube заявила о романе блогера Анастасии Ивлеевой и бывшего мужа юмористки Екатерины Варнавы, режиссера сериала «Монастырь» Александра Молочникова. По словам Гасанхановой, после расставания с Молочниковым у Ивлеевой не было другого возлюбленного. Блогер также утверждает, что, помимо Ивлеевой, Молочников встречался с моделью Аленой Водонаевой.

«Ивлеева? После Молочникова у нее никого не было. По поводу Ивлеевой: я была у нее в шоу. Я могла задать ей только один вопрос. Я говорю: „Что тебя связывает с Александром Молочниковым?“ Мы минут 15 сидели молчали, улыбались. И она говорит: „Мы дружим“. Но там все всем было понятно. Что ты вряд ли будешь 15 минут сидеть и... дружить. Я знаю, что у них были какие-то отношения», — заявила Гасанханова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Сама Ивлеева крайне редко делится подробностями о своей личной жизни. После заявления Гасанхановой девушка по традиции предпочла не комментировать эти сведения.

Известно, что в 2015 году Ивлееву связывали романтические отношения с Арсением Бородиным — певцом и музыкантом, солистом группы «Челси», выпускником шестой «Фабрики звезд». Пара распалась через два года.

После этого блогер стала встречаться с певцом Олегом Майами. СМИ писали, что артисты сошлись на фоне совместной работы над клипом Олега «Если ты со мной». Однако уже в 2018 году пресса выяснила, что Ивлеева находится в отношениях с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). На следующий год пара тайно сыграла свадьбу. Однако и этот союз рухнул спустя пару лет.

«Нет такого, что настал какой-то день, когда происходит какой-нибудь ****** [кошмар] и люди расходятся. Это период, который длился какое-то время. Это была весна этого года (2021. — NEWS.ru), плюс-минус март. Здесь хочется отдать ему (Элджею. — NEWS.ru) должное и в целом нашему союзу. Мы обладали очень редким человеческим качеством — мы умели разговаривать друг с другом, слышать, слушать и прислушиваться. И мы вот таким очень дружественным и грамотным образом решали какие-то проблемы, делали выводы и на фоне этих выводов предпринимали дальнейшие действия. Они привели к тому, к чему привели», — комментировала развод с рэпером Ивлеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский

В ноябре 2022 года состоялась премьера сериала «Монастырь», главные роли в котором исполнили Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Ивлеева сыграла Марию — обаятельную тусовщицу, которая живет за чужой счет и после одной из вечеринок в ОАЭ оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, и она укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.

Позднее Молочников уехал из России в США из-за несогласия с СВО, его премьерные спектакли в Большом театре были отменены. Впоследствии стало известно, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «Монастырю» из-за оскорбления чувств верующих и «искаженного представления о монашеской жизни». В Минкульте объяснили, что передали материалы по сериалу на экспертную оценку Русской православной церкви и та установила, что проект с Янковским и Ивлеевой «формирует неверное представление о русском православии».

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