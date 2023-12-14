«Давайте начнем с Достоевского»: Гармаш о призывах запретить «Слово пацана» Гармаш провел параллель между «Бесами» Достоевского и «Словом пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Гармаш

«Слово пацана. Кровь на асфальте» является непростой и замечательной кинолентой, адресованной взрослому поколению, заявил на заседании комитета по культуре в Госдуме народный артист России Сергей Гармаш. По его словам, которые приводит РИА Новости, сериал может помочь предотвратить повторение истории 90-х годов. Гармаш также критически отнесся к призывам запретить картину режиссера Жоры Крыжовникова.

Если хоть немного по этому пути пойти, тогда давайте начнем с «Бесов» [классика, Федора] Достоевского. А фильм, между прочим, адресован взрослому поколению, к родителям, чтоб ни в коем случае сегодня мысли-то не было собираться по дворам и браться за кирпичи. И такие всплески происходят, когда, естественно, еще никто до конца этого не увидел, — отметил актер.

Ранее министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков выразил мнение, что в сериале Крыжовникова нет никакой романтизации группировок. По его мнению, в ленте отображена «черная страница» России, которую нужно показывать.

Садыков добавил, что сам застал трудные времена конца 80-х и начала 90-х. По его воспоминаниям, обстановка в тот период была страшной и, как отметил министр, «Слово пацана» хорошо демонстрирует это. Садыков указал, что создатели ленты ясно дают понять, что группировки — это горе родителей, беда в семье, насилие, смерти и похороны.