В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Монастырь», который зрители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» увидят 19 ноября. Главные роли исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Режиссером выступил Александр Молочников.
Работа в «Монастыре» — дебют Ивлеевой в кино. Она играет прожигательницу жизни Марию — обаятельную тусовщицу, которая живёт за чужой счёт. Однажды после одной из вечеринок в ОАЭ Мария оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, но и дома она не чувствует себя в безопасности. Девушка укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.
Поздравить создателей сериала «Монастырь» с премьерой пришли актер Евгений Стычкин, телеведущая Яна Чурикова, актриса Стася Миловславская и другие звезды.
Кадры премьеры сериала «Монастырь» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Алексей Жидковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Евгений Стычкин на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Шумакова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Надежда Сысоева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Стася Милославская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Кабак на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер, телеведущая Юлия Коваль на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева с матерью Натальей Никитиной на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Шакира на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, певица Алина Астровская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»