В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Монастырь», который зрители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» увидят 19 ноября. Главные роли исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Режиссером выступил Александр Молочников.

Работа в «Монастыре» — дебют Ивлеевой в кино. Она играет прожигательницу жизни Марию — обаятельную тусовщицу, которая живёт за чужой счёт. Однажды после одной из вечеринок в ОАЭ Мария оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, но и дома она не чувствует себя в безопасности. Девушка укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.

Поздравить создателей сериала «Монастырь» с премьерой пришли актер Евгений Стычкин, телеведущая Яна Чурикова, актриса Стася Миловславская и другие звезды.

Кадры премьеры сериала «Монастырь» — в галерее NEWS.ru.

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Андрей Борисов (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Борисов (справа)

Блогер Алексей Жидковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Алексей Жидковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Телеведущая Яна Чурикова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Яна Чурикова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Актер Евгений Стычкин на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Стычкин на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Мария Шумакова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Шумакова на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Надежда Сысоева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Надежда Сысоева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Стася Милославская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Стася Милославская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Актриса Екатерина Кабак на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Кабак на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Блогер, телеведущая Юлия Коваль на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер, телеведущая Юлия Коваль на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Анастасия Ивлеева с матерью Натальей Никитиной на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Ивлеева с матерью Натальей Никитиной на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Елизавета Шакира на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Шакира на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Актриса, певица Алина Астровская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса, певица Алина Астровская на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»