Ивлеева и Янковский представили сериал «Монастырь»: фото громкой премьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Филипп Янковский, Анастасия Ивлеева и Марк Эйдельштейн (слева направо) на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» в кинотеатре «Художественный»

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Монастырь», который зрители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» увидят 19 ноября. Главные роли исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Режиссером выступил Александр Молочников.

Работа в «Монастыре» — дебют Ивлеевой в кино. Она играет прожигательницу жизни Марию — обаятельную тусовщицу, которая живёт за чужой счёт. Однажды после одной из вечеринок в ОАЭ Мария оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, но и дома она не чувствует себя в безопасности. Девушка укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.

Поздравить создателей сериала «Монастырь» с премьерой пришли актер Евгений Стычкин, телеведущая Яна Чурикова, актриса Стася Миловславская и другие звезды.

Кадры премьеры сериала «Монастырь» — в галерее NEWS.ru.