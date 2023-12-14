Названа новая стоимость проезда по трассе М12 от Москвы до Казани Проезд по М12 от Москвы до Казани для легковых машин будет стоить 4 481 рубль

Проезд по трассе М12 от Москвы до Казани будет стоить 4481 рубль, сообщила РИА Новости пресс-служба «Автодора». Кроме того, чтобы доехать до другого берега Волги нужно будет заплатить еще 319 рублей.

Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва — Казань после того, как один из жителей указал на слишком высокую цену по этому маршруту. В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года» россиянин пожаловался на высокую цену — почти шесть тысяч рублей. Президент отметил, что, по его данным, стоимость не должна превышать 4,5 тысячи.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомобильной магистрали М-12. В состав трассы М-12 «Восток» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее включат строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, и автодорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.