Блогер рассказала о романе Ивлеевой с бывшим мужем Варнавы Блогер Гасанханова рассказала о романе Ивлеевой и режиссера Молочникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Наталья Гасанханова в эфире шоу «Злые языки» на RuTube сообщила о романе блогера Анастасии Ивлеевой и бывшего мужа юмористки Екатерины Варнавы, режиссера сериала «Монастырь» Александра Молочникова. По словам Гасанхановой, после расставания с Молочниковым, у Ивлеевой не было другого возлюбленного. Блогер также заявила, что помимо Ивлеевой Молочников встречался с моделью Аленой Водонаевой.

Ивлеева? После Молочникова у нее никого не было. По поводу Ивлеевой. Я была у нее в шоу. Я могла дать ей только один вопрос. Я говорю, что тебя связывает с Александром Молочниковым? Мы минут 15 сидели молчали, улыбались. И она говорит: «Мы дружим». Но там все всем было понятно. Что ты вряд ли будешь 15 минут сидеть и... дружить. Я знаю, что у них были какие-то отношения, — заявила Гасанханова.

В ноябре 2022 года прошла премьера сериала «Монастырь», главные роли в котором исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Режиссером выступил Александр Молочников. Ивлеева сыграла Марию — обаятельную тусовщицу, которая живёт за чужой счет и после одной из вечеринок в ОАЭ оказывается под угрозой ареста. Кроме того, ее преследуют опасные люди, а счета заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, и она укрывается в стенах монастыря, где открывает для себя новый мир.

Позднее Молочников уехал из России в США из-за несогласия с СВО, его премьерные спектакли в Большом театре были отменены. Впоследствии стало известно, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «Монастырю» из-за оскорбления чувств верующих и «искаженного представления о монашеской жизни». В Минкульте объяснили, что передали материалы по сериалу на экспертную оценку Русской православной церкви, и та установила, что проект с Янковским и Ивлеевой «формирует неверное представление о русском православии».