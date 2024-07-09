Российские ракеты залетели на совещание ВСУ: новости СВО на вечер 9 июля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы нанесли удар высокоточным оружием по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, также удары нанесены по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовили для нанесения удара по территории Крыма. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 иностранных специалистов, которые их обслуживали.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 9 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ оставляют позиции и меняют планы под натиском ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны страны, в операции участвовали военнослужащие из группировки «Центр». Благодаря этому бойцам удалось улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта.

В силовых структурах ДНР сообщили, что две бригады ВСУ снялись с позиций на Покровском направлении. Плохая ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины сложилась в районе поселков Новоселовка Первая и Евгеновка. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Российские силы сорвали ротацию ВСУ для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на Запорожском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, инициатива на этом участке фронта в руках ВС России. Минобороны РФ также не комментировало данную информацию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем считает, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Пугачева вспомнила о Боге после падения ракеты на детскую больницу в Киеве

Бежавшая из России певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) вспомнила о Боге, комментируя падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала артистка.

Российская же сторона отвергает обвинения Киева. Минобороны РФ указало, что российская армия бьет по объектам военной промышленности.

В России отреагировали на обвинения в ударе по киевской больнице

В США лицемерно умалчивают о том, что упавшая в Киеве ракета является украинским снарядом противовоздушной обороны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, происходящее представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Россия не в первый раз наблюдает за тем, как варварские преступления приписываются ВС РФ, передает слова дипломата МИД.

Попадание западной ракеты ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве является подтвержденным фактом, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, рядом с пострадавшей клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий МО Украины и склады ВСУ. Захарова подчеркнула, что ВСУ сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты.

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу», — сказал представитель Кремля.

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