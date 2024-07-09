Уничтожили опорники, позиции и Starlink ВСУ: успехи армии РФ к утру 9 июля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерийского подразделения группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ в районе Урожайного. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 9 июля?

Что известно об уничтожении позиций ВСУ

«Работаем в районе Урожайного по позициям и пунктам временной дислокации противника. Они [ВСУ] окопались там очень серьезно, но не против наших минометов. Наш миномет все эти цели равняет. Снаряды к нему разные есть, они пробивают 3 м бетона. Поэтому задачи успешно выполняем», — сообщил ТАСС командир расчета с позывным Чита.

Для стрельбы применяются боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные. Они позволяют уничтожать на расстоянии до 20 км не только укрепрайоны, но и бронетехнику противника.

По словам военнослужащего, команда самоходного миномета строго соблюдает правила маскировки и условия, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. Поэтому после получения задачи и координат время на ее выполнение не превышает четырех минут. «Боеприпас начинает считывать лазерное целеуказание и корректироваться. Есть там определенные рули, которые смещают боеприпас в сторону цели для точного поражения. Поэтому боевая работа очень активная», — добавил командир взвода с позывным Кубань.

Фото: МО РФ

Как ВС РФ уничтожили Starlink ВСУ

Десантники новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили роботизированную платформу и антенну комплекса Starlink Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе воздушной разведки десантники выявили укрывшийся в посадке расчет беспилотника противника.

«Полет до места боевого применения дрона-камикадзе проходил на высоте около 1 тыс. м, что позволило оставаться невидимым для противника. Подойдя на точку сброса, оператор опустил дрон до 100 м и сбросил боеприпас на противника. В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса «Старлинк», — добавили в МО.

Что известно о ликвидации опорника ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что экипажи штурмовиков Су-25 неуправляемыми ракетами уничтожили в зоне ответственности группировки войск «Восток» опорный пункт и живую силу противника.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Восток“. <...> По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — отметили в министерстве.

После выпуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Задачу выполнили парой. Наносили удар с кабрирования неуправляемыми авиационными ракетами. Цель поражена успешно», — рассказал летчик Су-25 Иван.

Фото: МО РФ

Где российские бойцы сорвали ротацию ВСУ

Расчет разведывательного беспилотника Zala Центральной группировки ВС РФ уничтожил опорный пункт и бронетехнику украинской армии на Авдеевском направлении, тем самым сорвав их ротацию.

«Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala сорвали ротацию личного состава противника, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности», — заявили в Минобороны.

В МО добавили, что военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ, сорвав их ротацию.

Что в Минобороны РФ рассказали о применении комплекса «Торн»

В российском военном ведомстве сообщили, что в ходе специальной военной операции группировка войск «Север» ВС РФ применила комплекс радиоразведки «Торн».

«В ходе проведения СВО операторы комплекса радиоразведки „Торн“ группировки войск „Север“ в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что при работе операторов на автоматизированном подвижном комплексе радиоразведки «Торн» важна каждая деталь — от настройки оборудования до маскировки. На кадрах разведчики в густой лесопосадке выбирают подходящее место, чтобы расставить своеобразные капканы — мощные антенны, перехватывающие радиосигналы противника на десятки километров вокруг. После завершения маскировки бойцы покинут позицию, и антенна работает уже самостоятельно без участия радиоразведчиков.

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