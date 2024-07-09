Захарова назвала виновных в трагедии с детской больницей в Киеве Захарова: западная ракета ЗРК NASAMS попала в детскую больницу Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Попадание западной ракеты ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве является подтвержденным фактом, заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, рядом с пострадавшей клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий МО Украины и склады ВСУ. Захарова подчеркнула, что украинские военные сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», сообщается на сайте МИД РФ.

Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, — отметила она.

Захарова подчеркнула, что попытки Украины использовать произошедшее с больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь доказывают «бесчеловечную нацистскую сущность». Она добавила, что киевские власти готовы на любые преступления и им все равно на жизни людей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не совершает атаки по гражданским объектам, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.