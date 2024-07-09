Песков отреагировал на обвинения Украины в ударе по больнице в Киеве Песков отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве, передает ТАСС. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ.

Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу, — сказал он.

Песков также призвал принимать во внимание заявление Минобороны РФ, которое исключает возможность ударов по гражданским объектам и утверждает, что произошло «падение антиракеты». До этого в Минобороны РФ сообщили, что заявления украинской стороны о намеренном российском ударе по Киеву не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что атаковали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами Вооруженных сил России. Он обвинил ВС РФ в атаках и назвал их террором.