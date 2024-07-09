Российская армия уничтожила подготовленные к удару по Крыму HIMARS ВСУ МО: ВС РФ уничтожили четыре HIMARS, подготовленные к удару по Крыму

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили за сутки четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, которые должны были ударить по Крыму, сообщили 9 июля в пресс-службе Министерства обороны России. Также ликвидировано до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Там пояснили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по HIMARS, которые были подготовлены для нанесения ударов по территории России. Также целью российской армии стало место проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов, — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что за минувшие сутки военные выявили и уничтожили низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, поразили цех производства и склад ударных БПЛА. Пресс-служба добавила, что ликвидированы скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах. Кроме того, ВС РФ сбили 97 беспилотников и восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. В своем Telegram-канале он опубликовал сюжет о боях под городом и похвалил работу военных.