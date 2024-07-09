ВС России ударили по месту проведения совещания командования ВСУ Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по совещанию командования ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по месту проведения совещания командного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также удары нанесены по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовили для нанесения удара по территории Крыма.

В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Цели удара достигнуты, — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, четыре пусковые установки HIMARS уничтожены, ликвидированы до 35 иностранных специалистов, которые их обслуживали.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР. На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих. Кроме того, по данным пресс-службы Минобороны России, ВС РФ ликвидировали украинский танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу М77, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.