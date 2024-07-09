Российские войска взяли под контроль еще одно село в ДНР Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны России. В операции участвовали военнослужащие из группировки «Центр».

Освободили населенный пункт Яснобродовка ДНР и улучшили тактическое положение, — сказано в сводке ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. Он опубликовал сюжет агентства RT о боях под городом и отметил работу военных. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.

7 июля бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР. В пресс-службе Минобороны России уточнили, что на этом участке фронта украинская армия за сутки потеряла до 340 военнослужащих.

За день до этого Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки «Центр». Потери противника на данном участке составили до 415 человек, три боевые бронированные машины, включая американские Bradley, САУ Paladin и противотанковую пушку «Рапира».