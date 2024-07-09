Украина стала причиной споров в НАТО Defense News: в НАТО поспорили о формулировке для описания пути Украины в Альянс

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В НАТО идут споры о формулировке для пути Украины в Блок, которую отразят в коммюнике по итогам саммита в США, сообщает Defense News со ссылкой на европейского чиновника. Делегации обсуждают варианты формулировки, в которых фигурируют слова «мост» и «необратимый» путь, а также комбинация двух понятий.

В Белом доме поддерживают присутствие в итоговой декларации слова «необратимый», если в документе будет подтверждено обязательство Украины по работе над демократическими реформами. Собеседник издания заявил, что страны НАТО «переходят черту», так как считает, что роль Альянса в помощи Украине после саммита увеличится.

Ранее заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ заявил, что особый акцент на саммите НАТО в Вашингтоне сделают на Черном море. При этом он подчеркнул, что военный блок не хочет становиться частью конфликта на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» будет посвящен 75-й годовщине образования Блока.