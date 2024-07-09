В НАТО назвали главную тему саммита в Вашингтоне НАТО сделает Черное море главным акцентом саммита в США

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Особый акцент на саммите НАТО в Вашингтоне сделают на Черном море, заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Antena-3. При этом он подчеркнул, что военный блок не хочет становиться частью конфликта на Украине

Будет сделан особый акцент на Черном море, на зоне Западных Балкан в целом, — сказал он.

Мирча Джоанэ также отметил, что Россия не имеет «намерения совершить военное нападение» на НАТО. При этом он допустил использование «любого другого инструмента». Замгенсека НАТО объяснил, что если Украина продолжит реформы, может наступить момент, когда «они смогут быть среди нас». На предстоящем саммите в Вашингтоне дадут чрезвычайно ясный сигнал о необратимом пути Киева к евроатлантической семье, подчеркнул Джоанэ.

Североатлантический альянс может распасться, потому что его работа не адаптирована под многополярный мир, где одним из центров является союз России, Китая и Индии, написала ранее американская газета The Hill. Авторы статьи считают, что НАТО не дотянет до своего столетия, которое должно отмечаться в 2049 году.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что каждое объединение рано или поздно распадается и НАТО не станет исключением. Он напомнил, что в этом году Блоку исполнилось 75 лет.