В Кремле пообещали пристально следить за саммитом НАТО Песков: Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО

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Дмитрий Песков

Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» будет посвящен 75-й годовщине образования Блока.

Вы знаете, что Североатлантический альянс, — это <...> Альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге, — заявил Песков.

Ранее заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ заявил, что особый акцент на саммите НАТО в Вашингтоне сделают на Черном море. При этом он подчеркнул, что военный блок не хочет становиться частью конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что на предстоящем саммите будет дан чрезвычайно ясный сигнал о необратимом пути Киева к евро-атлантической семье.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что каждое объединение рано или поздно распадается и НАТО не станет исключением. Он напомнил, что в этом году Блоку исполнилось 75 лет.