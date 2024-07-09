Премьер-министр Индии Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «война — не решение». По его словам, которые приводит РБК, для решения украинского конфликта важен диалог. На этом закончилась открытая часть переговоров лидеров.
В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего следующих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, — сказал Моди.
Ранее Нарендра Моди заявил, что Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что гарантировал это в неформальной беседе с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе беседы стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.
Премьер-министр Индии добавил, что Дели всегда был на стороне мира. Он также уточнил, что во время общения «слышал оптимизм» в словах российского лидера, благодаря чему у него возникла надежда, что конфликт будет завершен как можно скорее.
Нарендра Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня.