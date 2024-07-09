Валерия Доброва

Моди высказался по ситуации на Украине на встрече с Путиным Моди на встрече с Путиным заявил, что «война — не решение»

9 июля 2024 в 15:24

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи