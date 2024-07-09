Премьер-министр Индии раскрыл детали неформальной беседы с Путиным Моди: Индия готова к любому содействию в урегулировании конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время прогулки в резиденции Ново-Огарево

Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Он уточнил, что гарантировал это в неформальной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе беседы стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее, передает ТАСС.

В ходе нашей неформальной беседы мы согласились, что мир на Украине должен наступить как можно скорее. Индия готова к любому содействию в этом вопросе, — заявил Моди.

Премьер-министр добавил, что Индия всегда была на стороне мира. Он также уточнил, что во время общения «слышал оптимизм» в словах российского лидера, благодаря чему у него возникла надежда, что конфликт будет завершен как можно скорее.

Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня. В первый день состоялось неформальное обещание. На второй запланированы переговоры в узком и широком составах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву и его встречу с Путиным огромным разочарованием. Он отметил, что политик провел переговоры с президентом РФ в день «массированного обстрела Украины».