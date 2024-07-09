«Огромное разочарование»: Зеленский о встрече Моди и Путина в день обстрела Зеленский назвал огромным разочарованием встречу Моди с Путиным

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и его встречу с главой российского государства Владимиром Путиным огромным разочарованием. В соцсети Х глава Украины отметил, что политик провел переговоры с президентом РФ в день «массированного обстрела Украины». Зеленский также назвал Моди «лидером крупнейшей в мире демократии».

Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что главными вопросами в ходе визита индийского премьер-министра в Россию станут энергетика и торговля, а также позиция руководства республики по конфликту на Украине. В Нью-Дели считают, что его решение «не может быть найдено на поле боя».

Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня. В первый день состоится неформальное обещание. На второй запланированы переговоры в узком и широком составах.

В Сети уже появилось видео, на котором Владимир Путин прокатил Нарендру Моди на маленьком электрокаре по резиденции в Ново-Огарево. Российский президент сам сел за руль. После этого лидеры двух стран прогулялись.