«Всему есть предел»: Пугачева отреагировала на трагедию в Киеве Пугачева напомнила о Боге после падения ракеты на детскую больницу в Киеве

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Бог терпелив, но предел есть у всего, заявила певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности.

Бог терпелив, но всему есть предел, — написала Пугачева под фото с раненым ребенком.

Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ. На «Охматдет», по его словам, упала «антиракета».

В Минобороны РФ тоже подчеркнули, что кадры говорят о разрушениях, вызванных падением украинской ракеты ПВО. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что модель ракеты — норвежская NASAMS. Владимир Зеленский выразил намерение созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН.