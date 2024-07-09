Максим Галкин: последние новости 9 июля, пост об ударе по больнице в Киеве

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал новый пост в поддержку Украины. Какие еще последние новости о комике известны сегодня?

Что за новый пост Галкина

Максим Галкин спустя две недели молчания в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором назвал «бесконечным адом» ситуацию на Украине и выразил свои соболезнования местным жителям.

Публикацию комик выпустил после того, как украинские СМИ сообщили об ударе по детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе.

При этом в Минобороны РФ заявили, что сообщения украинской стороны о том, что ВС России нанесли намеренный удар по Киеву, не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что атака производилась по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

Зачем Пугачева наняла охрану для Галкина

Шоумен и актер Стас Барецкий сообщил NEWS.ru, что жена Максима Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, наняла ему охрану. По его словам, шоумен опасается за свою безопасность потому, что его недолюбливают за границей, а Пугачева старается его защитить.

«Охрану Пугачева наняла — это правда. Никаких потаенных замыслов против их семьи я не вижу. Скорее всего, Галкин просто боится, и все. За границей его не очень-то и любят, насколько я знаю», — отметил Барецкий.

Шоумен также предположил, что охрану Пугачева могла нанять после его заявлений об их совместной жизни в будущем. Барецкий объяснил, что готов связать свою судьбу с Примадонной и взять к себе жить их с Галкиным детей.

«Видимо, боится кого-то после моих слов о том, что мы с ней будем вместе. Дети ее тоже будут с нами, конечно же. По-хорошему, дети вообще должны быть с мамой всегда. Сейчас такое время, когда дети и сами могут выбирать, с кем остаться. Но это уже их личные вопросы. Я думаю, они выберут мать. В другом смысле нет никакого повода нанимать охрану», — добавил актер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Как Галкин пытался снять статус иноагента

Издание aif.ru сообщило, что Алла Пугачева задумывалась о возвращении в Россию, но не хотела жить на родине без Максима Галкина, поэтому неоднократно пыталась посодействовать снятию с него статуса иноагента. Однако многочисленные связи певицы не помогли.

Пользователи Сети сочли попытки Пугачевой странными и заявили, что не желают видеть ее и Галкина в России.

«На Украину пусть едет. Ну а в России однозначно должны возникнуть вопросы к данной персоне о ее финансовой деятельности и поддержке украинских сил»;

«Спасибо, конечно, но нам таких не надо. Пускай все, кто уехал, там и остаются! В России сейчас остались самые нормальные артисты»;

«Нет уж, пусть на острове доживает с предателем», — отметили пользователи Сети.

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