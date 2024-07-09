Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве Антонов: США скрывают, что упавшая в Киеве ракета является украинским снарядом

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

В США лицемерно умалчивают о том, что упавшая в Киеве ракета является украинским снарядом противовоздушной обороны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, происходящее представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Россия не в первый раз наблюдает за тем, как варварские преступления приписываются ВС РФ, передает слова дипломата МИД.

Разгоняемая здесь истерия по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны, — заявил Антонов.

По словам дипломата, произошедшее говорит лишь о том, что США пора прекратить поставки оружия на Украине. Однако реальность такова, что трагедию скорее воспримут как повод для дальнейшей эскалации, добавил посол.

Ранее американский блогер Джексон Хинкл выразил мнение, что в киевскую больницу утром 8 июля попала ракета ПВО Patriot. Он заявил, что сделал такой вывод после анализа видео и фотографий, размещенных местными жителями в Сети.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что заявления украинской стороны, что ВС России нанесли намеренный удар по Киеву, не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что атака производилась по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.