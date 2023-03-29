Раскрыты потери ВСУ в «Бахмутской мясорубке»: новости СВО на вечер 28 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: defense.gov

Министерство обороны США создало специальную колоду карт с изображением военной техники, поставляемой на Украину. По словам представителей Пентагона, новый подарок для бойцов ВСУ позволит им запомнить, какая техника принадлежит Украине, а какая — России. Всего в игральную колоду войдут 52 карты и два джокера. На самих карточках будут изображены танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия, грузовики и так далее. Как пояснили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира, после начала российской военной операции Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире, а потому запомнить его крайне сложно.

При этом министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву беспилотники MQ-9. В ходе бюджетных слушаний он подчеркнул, что эта затея не несет никакого смысла, поскольку российские средства противовоздушной обороны с высокой долей вероятности собьют дроны.

Украинские власти стали проводить облавы на операторов каналов, которые дают в Сети советы, как избежать попадания в руки военных комиссаров и последующей отправки в зону боевых действий. Украине необходимо направить на фронт свежие резервы, чтобы восполнить значительные потери и cформировать специальные бригады для планируемого весеннего контрнаступления. Группировка ВСУ за все время боев в Артемовске потеряла более 80% личного cостава.

Фото: МО Украины

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, которые готовы к боевым действиям. Роты за счет частных лиц оснащены пикапами, которые обеспечат доставку дронов к месту запуска. Федоров указал на назначение беспилотников, которые станут использовать для разведывательных и ударных миссий, наведения артиллерии.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили колонну Вооруженных сил Украины под Артемовском. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo. На видеозаписи показано, как бойцы ЧВК «Вагнер» обстреливают колонну из пикапов, укрепленную БМП и танком.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. Такой орган должны поддержать в мире, отметил он. Патель раскрыл позицию Белого дома, который уверен в широкой международной поддержке трибунала, особенно со стороны европейцев. По мнению представителя Госдепа, в идеале трибунал должен «располагаться в одной из стран Европы».

Истребитель Су-27 ВВС Украины сбили в результате атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2». Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. В результате пилот истребителя погиб. Это третий случай крушения украинских истребителей во время попыток уничтожить российские беспилотные летательные аппараты.

Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал предположение, что на Артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Он добавил, что Киев многие потери не учитывает из-за добровольческих отрядов. Дандыкин также указал на то, что противник не забирает тела своих солдат.

Фото: МО Украины Военнослужащий ВСУ

Вооруженные силы России получили для использования в зоне спецоперации уже несколько сотен новейших танков. В основном прямо с конвейера отправляются на Украину Т-90М «Прорыв». Модернизированные российские танки как минимум не уступают самым современным зарубежным боевым машинам. При этом по боевым характеристикам Т-90М и Т-72Б3М превосходят западную бронетехнику, обещанную Украине. Уже в войсках российские танки дооснащаются дополнительной динамической защитой, добавил собеседник агентства.

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками возле Херсона. Дополнительно комплексы радиоэлектронной борьбы подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки. Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777.