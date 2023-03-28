Опубликовано видео разгрома колонны ВСУ под Артемовском WarGonzo показал на видео разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Фото: Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили колонну Вооруженных сил Украины под Артемовском. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

Ситуация в Бахмуте достигает своей кульминации. В городе ведутся ожесточённые бои, ВСУ пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции. Но все такие попытки сразу пресекаются «музыкантами», — сообщается на канале.

На видеозаписи показано, как бойцы ЧВК «Вагнер» обстреливают колонну из пикапов, укрепленную БМП и танком.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее предположил, что Вооруженные cилы Украины лишатся боеспособности, если потеряют минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без веcти. Он отметил, что при потере 50% личного состава любое подразделение, несмотря на личное мужество отдельных солдат, не сможет выпoлнять боевые задачи.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» «работают достаточно жестко, уверенно» и создали тяжелые условия для ВСУ.