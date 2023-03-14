Стало известно, какие людские потери лишат ВСУ боеспособности Военный обозреватель Суконкин: армия Украины лишится боеспособности, если потеряет минимум 500 тысяч человек

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся боеспособности, если потеряют минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести, предположил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он отметил, что при потере 50% личного состава любое подразделение, несмотря на личное мужество отдельных солдат, не сможет выполнять боевые задачи.

Чтобы ВСУ лишились боеспособности, они должны потерять минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. На Западе говорят, что ВСУ потеряли около 255 тысяч. То есть, на 50% работа выполнена. В руководящий документах, уставах говорится: при 30% потерь подразделение теряет боеспособность, при 50% становится технически невозможным выполнение задач. В теории, можно продержаться на героизме отдельных людей. Но без людей, ракет, патронов, оружия никакого сражения не будет, — рассказал Суконкин.

Эксперт не исключил, что «чудовищная мобилизация и подавление инакомыслия» на Украине не позволяет гражданам открыто выступить против боевых действий, «и никакие потери не изменят настроений». Собеседник отметил, что «тоталитарный режим Зеленского не станет считаться ни с какими жертвами».

На Украине чудовищная мобилизация и подавление инакомыслия, людей хватают на улице, рты заткнули надежно. Думаю, никакие потери в ближайшее время не изменят настроений в обществе. Лишь отдельные политические группы могут попытаться свалить власть Зеленского. Его тоталитарный режим не станет считать ни с какими потерями, — подытожил Суконкин.

Он предположил, что ВСУ могут попытаться организовать контрнаступление в сторону Мариуполя и дойти до Крыма. По его словам, любая попытка прорыва будет на пользу Киеву, поскольку неудачи в Артемовске подорвали веру в ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.