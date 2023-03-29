ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками возле Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна. Дополнительно комплексы радиоэлектронной борьбы подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.

На направлении Херсон артиллерийский расчет 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа нанес огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе превысили десять человек, — отметил он.

Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рамках контрнаступления ВСУ могут нанести удары сразу по трем-четырем направлениям. По его словам, некоторые из них будут нацелены на отвлечение российской армии. При этом эксперт считает, что Киев полностью подчиняется командам Вашингтона, от которого и будут зависеть его действия.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее предположил, что Вооруженные силы Украины лишатся боеспособности, если потеряют минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Он отметил, что при потере 50% личного состава любое подразделение, несмотря на личное мужество отдельных солдат, не сможет выполнять боевые задачи.