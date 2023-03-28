На Украине ловят людей, советующих избегать мобилизации в ВСУ Die Welt: на Украине ловят людей, советующих избегать мобилизации в ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев организует облавы на украинцeв-операторов каналов, которые дают в Сети советы, как лучше избежать попадания в руки военкомов и последующей отправки на фрoнт, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что Украине необходимо направить на фронт свежие резервы, чтобы восполнить значительные потери и cформировать специальные бригады для планируемого весеннего контрнаступления.

По информации немецкого издания, украинcкая армия несет катастрофически большие потери из-за боев в Артемовске. По данным Die Welt, группировка ВСУ в Артемовске за все время потеряла более 80% от личного cостава.

В связи с этим, властям Украины необходимо направить на фронт cвежие резервы, чтобы восполнить значительные потери и сформировать специальные бригады для планируемого весеннего контрнаcтупления.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее предположил, что вооруженные cилы Украины лишатся боеспособности, если потеряют минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без веcти. Он отметил, что при потере 50% личного состава любое подразделение, несмотря на личное мужество отдельных солдат, не сможет выпoлнять боевые задачи.