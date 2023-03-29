Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777 в Херсонской области

Фото: Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

M777

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области Украины 155-миллиметровую гаубицу M777, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна. Инцидент произошел в районе населенного пункта Тягинка. Гаубица была уничтожена вместе с тягачом и личным составом расчета.

Артиллерия калибра 155 миллиметров является стандартом для стран НАТО. США поставили украинским вооруженным силам дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые активно используются для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, в которых применяются снаряды аналогичного калибра.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее предположил, что Вооруженные силы Украины лишатся боеспособности, если потеряют минимум 500 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Он отметил, что при потере 50% личного состава любое подразделение, несмотря на личное мужество отдельных солдат, не сможет выполнять боевые задачи.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США хотят создать видимость готовности Киева к завоеванию Крыма и Донбасса. Такая рекламная акция проводится для Европы, отметил военный аналитик. Он считает, что реальных шансов захватить названные территории военным путем Украина не имеет. Михайлов усомнился, что Киеву для этого хватит людей и техники.