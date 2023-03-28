США выступили за создание международного трибунала по Украине Госдеп: США поддерживают создание международного трибунала по Украине с ее законами

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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. Такой орган должны поддержать в мире, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами, — подчеркнул Патель.

Он раскрыл позицию Белого дома, который уверен в широкой международной поддержке трибунала, особенно со стороны европейцев. По мнению представителя Госдепа, в идеале трибунал должен «располагаться в одной из стран Европы».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россияне не испытывают вину за происходящее на Украине, так как над СССР не был проведен трибунал. Глава правительства добавила, что Советский Союз совершил некие преступления против Украины и Эстонии, за которые никто не был наказан. Она при этом не стала приводить доказательства своим утверждениям.