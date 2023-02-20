В Эстонии захотели изменить менталитет россиян военным трибуналом Премьер-министр Эстонии Каллас: россияне не ответили за преступления прошлого

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявила, что россияне не испытывают вину за происходящее на Украине, так как над СССР не был проведен трибунал. Видеозапись выступления главы правительства опубликована на официальном YouTube-канале Мюнхенской конференции. Глава правительства добавила, что Советский Союз совершил некие преступления против Украины и Эстонии, за которые никто не был наказан. Она при этом не стала приводить доказательства своим утверждениям.

Она продолжила, что народ России «заражен имперским мышлением», а в школе, по ее мнению, преподается, «неправильная советская история». Каллас отметила, что россиянам якобы «нравятся диктаторы».

Надо решить вопрос ответственности в отношении России. После Второй мировой войны были Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал, нацистские преступления были осуждены по всему миру. Немецкий народ узнал о преступлениях, и это изменило его менталитет. Таких вещей не было в России, они себя определяют в категориях империи, имперского мышления, им нравятся диктаторы, — сказала Каллас.

По ее словам, это можно изменить только если поменяется менталитет россиян. Она при этом признается, что «учебники в Эстонии были переписаны». Она призвала положить конец «этому порочному циклу».

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ранее поддержала идею трибунала для расследования военных преступлений на Украине. При этом Мелани Жоли усомнилась, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений.