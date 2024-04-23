Шпион в ЛНР, «Точка-У» и «Ольха» у Белгорода: как ВСУ атакуют РФ 23 апреля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» и снаряды РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Дрон сбросил боеприпас в районе Горловки, в результате чего местный житель получил ранения. Украинского шпиона задержали в ЛНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по Белгородчине ракетой «Точка-У» и снарядами РСЗО «Ольха»

Накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Яковлевскому городскому округу Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

«Около 12:00 мск украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из разгонных блоков дрона упал во дворе многоквартирного дома. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул он.

Глава региона также заявил об уничтожении «воздушной цели» на подлете к областному центру. Обошлось без последствий на земле, отметил Гладков. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили ракету «Точка-У».

В ночь на 23 апреля в регионе сработала воздушная тревога. ВСУ вели огонь из РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны России. Средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда.

Частный жилой дом и легковой автомобиль в поселке Разумное получили повреждения в результате одного из прилетов, сообщил губернатор.

Богомаз заявил об обстреле Суземки

Украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Минобороны России не комментировало информацию об ударе по населенному пункту.

Фото: МО Украины

СМИ сообщили о задержании украинского шпиона в ЛНР

Российские спецслужбы задержали в ЛНР гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщает РИА Новости. Мужчина признался на допросе, что действовал не один, а вместе с подругой.

«Мы хотели помочь украинской стороне, это привело к плохим последствиям», — рассказал задержанный.

По словам мужчины, он собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ и заснял на видео передвижение колонны военной техники для дальнейшей передачи информации украинской стороне через Telegram. Задержанный отметил, что с куратором общалась его подруга.

Кроме того, силовики задержали в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, произошедшего в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный — гражданин Украины 1995 года рождения. По данным ведомства, мужчина вел видеонаблюдение по адресу проживания Прозорова, а также перевел денежные средства курьеру, доставившему компоненты бомбы из Литвы.

Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 17 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 11 обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. ВСУ выпустили 52 боеприпаса по региону. Два частных жилых дома получили повреждения в результате прилетов по поселку Александровка в Петровском районе областного центра.

По данным СЦКК, накануне вечером беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в Калининском районе Горловки. В результате мужчина 1981 года рождения получил ранения.

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