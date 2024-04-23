Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов в российском регионе Минобороны РФ: за ночь над Белгородской областью сбито 4 снаряда РСЗО «Ольха»

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило в официальном Telegram-канале, что в ночь на 23 апреля над территорией Белгородской области было сбито четыре снаряда РСЗО «Ольха». Там уточнили, что снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Об атаке ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета были выбиты окна в одном домовладении, посечен его фасад. Кроме того, пострадало лобовое стекло у одного легкового автомобиля.

Гладков сообщал, что с 2022 года после начала военной спецоперации в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Он добавил, что за это время ранения получил 651 человек, из них 51 ребенок. Некоторым детям пришлось ампутировать конечности, добавил губернатор.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны в середине марта сбили в небе над Белгородской областью 11 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня. Как сообщило Министерство обороны России, обстрел региона осуществлялся 18 марта с 11:30 до 11:45 мск.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ тогда за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. С 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Из-за обстрелов разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, добавил он.