Средства ПВО поразили воздушную цель на подлете к российскому городу Гладков: воздушная цель поражена средствами ПВО на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Средства ПВО Вооруженных сил России сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

За 20 минут до этого сообщения в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. В городе были слышны громкие звуки. По словам Гладкова, связаны они были с работой российской авиации. Спустя порядка получаса ракетную опасность отменили.

До этого в Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО из-за беспилотника. Летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.

Ранее губернатор сообщил, что в приграничных районах Белгородской области водители мусоровозов отказываются выезжать на маршруты из-за атак дронов. В регионе за неделю число жалоб на вывоз мусора выросло на 32% до 641 обращения. По его словам, ситуация абсолютно объяснимая.