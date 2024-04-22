В Белгородской области рассказали о неожиданной проблеме из-за атак дронов На Белгородчине водители мусоровозов отказываются работать из-за дронов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В приграничных районах Белгородской области водители мусоровозов отказываются выезжать на маршруты из-за атак дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства. В регионе за неделю число жалоб на вывоз мусора выросло до 641 обращения (+32%).

Есть вывоз мусора в прифронтовой зоне. Очевидно, что с учетом FPV-дронов угроза возросла до такой степени, что у нас есть отказы водителей мусоровозов выполнять эту работу, абсолютно объяснимая ситуация, — сказал Гладков.

20 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Ранним утром Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всего субъекта включили сирену ракетной опасности.

До этого при атаке ВСУ погибла беременная жительница Белгородской области. Украинская армия атаковала село Новая Таволжанка в регионе. В результате атаки пострадали еще три человека. Глава региона уточнил, что одна из пострадавших получила контузию и осколочные ранения бедер. Еще у двоих мужчин диагностировали незначительные ранения, медики оказали им всю необходимую помощь.