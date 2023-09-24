На Москву обрушится страшный ливень: какая погода будет завтра, послезавтра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 25 сентября в Москве прогнозируется самый сильный ливень месяца, может выпасть до 10 мм осадков. Какую погоду ждать в ближайшие дни?

«В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7–10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный, или 15% от месячной нормы. Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12–17 градусов», — сообщил эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал NEWS.ru, что москвичей с новой недели ждет похолодание. Он предупредил, что в ближайшее время следует ожидать самых сильных дождей с начала сезона.

«Начало осени прошло практически без осадков, самый мощный дождь в сентябре составил меньше 3 мм. И действительно, сегодня в ночь прогнозируется дождь, может выпасть от 5 до 7 мм, что нельзя назвать серьезными, сильными осадками. Однако из-за того, что сентябрь выдался таким засушливым, с начала сезона действительно ожидаются самые сильные дожди», — объяснил специалист.

По его словам, дождь продлится до утра и больше до конца недели осадков не ожидается. При этом следует готовиться к похолоданию, так как температура воздуха снизится до 15–20 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве и на всей территории центральной части России будет преобладать антициклональный характер погоды.

«Температура будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса. В дневные часы она будет находиться в пределах от 16 до 21 градуса. Ночные температуры тоже будут достаточно высокие — от 8 до 13 градусов», — сообщил он.

Он отметил, что в Москве ожидаются небольшие дожди в ночь с воскресенья на понедельник. При этом на неделе днем их практически не предвидится.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что сентябрь 2023 года в Москве станет одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. Он подчеркнул, что до конца месяца в городе будет преобладать антициклональная солнечная погода.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным gismeteo.ru, в понедельник, 25 сентября, температура воздуха в Москве составит +17 градусов. Кратковременный дождь возможен утром. 26 сентября ожидается +17 градусов тепла без дождя.

В Московской области 25 сентября будет +19 градусов. 26 сентября столбики термометров поднимутся до +20 градусов, сообщает портал meteovesti.ru.

Какая будет в Санкт-Петербурге и Ленобласти в понедельник и вторник

По словам Александра Ильина, в Санкт-Петербурге с 25 сентября по 1 октября ожидается теплая и сухая погода. В Северной столице днем столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов. К середине недели воздух прогреется до 20, но к выходным температура начнет снижаться.

Синоптик отметил, что ночи в Северной столице станут более прохладными. Температура будет опускаться до 10–12 градусов, а в Ленинградской области — до 7–11 градусов. Дожди начнутся в конце недели.

«Антициклон расширяется, и Питер тоже будет под его присмотром находиться. Вся неделя пройдет под эгидой солнца», — уточнил Ильин.

По данным gismeteo.ru, температура в Санкт-Петербурге 25 сентября поднимется до +21 градуса, 26 сентября — до +18 градусов. В Ленобласти прогнозируются +18 и +19 градусов соответственно.

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