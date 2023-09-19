Москвичам пообещали рекордное потепление к концу недели Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордное потепление в Москве на неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Cентябрь 2023 года в Москве станет одним из самых засушливых за всю историю наблюдений, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, до конца месяца в столице будет преобладать антициклональная солнечная погода, также ожидается повышение температуры на пять-шесть градусов.

Этот сентябрь в Москве будет очень засушливым. В последние недели месяца дожди будут крайне незначительными, в столице будет преобладать антициклональная солнечная погода, также на неделе ожидается повышение температуры на пять-шесть градусов, это весьма значительная величина. К выходным температура может достигнуть 25–27 градусов тепла. При этом количество выпавших осадков в сентябре составляет всего 10% от положенных значений по климатической норме, что приведет к засухе, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик предупреждал, что осенняя засуха может повлиять на состояние озимых культур и привести к усилению пожарной опасности в лесах. Он посоветовал не забывать о правилах безопасности — не разводить костры, не оставлять стеклянные бутылки или осколки, мусор.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая комфортная погода ожидается на этой неделе в большинстве регионов страны. По его словам, среднесуточная температура установится выше климатической нормы и будет соответствовать значениям, характерным для конца августа.