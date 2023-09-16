Вильфанд предсказал россиянам еще одну теплую неделю Синоптик Вильфанд сообщил, что следующая неделя в России будет теплой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве регионов страны на следующей неделе ожидается теплая комфортная погода, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточная температура установится выше климатической нормы и будет соответствовать значениям, характерным для конца августа.

На 80% территории страны температура будет выше нормы. Погода изменчива, сейчас идет антициклон, поэтому такая ситуация. Исключения составляют только Якутия и Амурская область, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в этих регионах сложится необычная ситуация. С 18 по 24 сентября в Амурской области среднесуточная температура будет на один-два градуса ниже климатической нормы, в отличие от большинства регионов страны. Днем столбики термометров будут показывать до 15 градусов, а ночью — от трех до восьми градусов тепла. Такая же ситуация ожидается в Якутии, уточнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге, на северо-западе страны и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода, а температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов.