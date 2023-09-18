Москвичей предупредили о грядущей засухе и её последствиях Синоптик Шувалов: сентябрьская засуха в Москве может привести к пожарам в лесах

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Сентябрь 2023 года будет одним из самых засушливых за всю историю наблюдений, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, сейчас количество выпавших осадков составляет менее 10% от положенных по климатической норме, что может повлиять на состояние озимых культур и привести к усилению пожарной опасности в лесах.

Осенняя засуха может повлиять на состояние озимых культур, которые должны прорастать до зимних холодов. Самое опасное, что засушливая погода может привести к усилению пожарной опасности в лесах. Сейчас много грибников, поэтому риск пожара возрастает. Так что не стоит забывать о правилах безопасности — не разводить костры, не оставлять стеклянные бутылки или осколки, мусор, — пояснил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая комфортная погода ожидается на этой неделе в большинстве регионов страны. По его словам, среднесуточная температура установится выше климатической нормы и будет соответствовать значениям, характерным для конца августа.