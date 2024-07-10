Кремль объявил цели РФ в Харьковской области: новости СВО на вечер 10 июля

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России ведут боевые действия на Харьковском направлении для того, чтобы обеспечить безопасность Белгорода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо время.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 10 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российская ПВО сбила украинский самолет

Российские средства ПВО сбили самолет ВСУ Миг-29, сообщило Минобороны РФ. Иных подробностей не приводится. Также сообщается об уничтожении 55 беспилотников, четырех американских оперативно-тактических ракет ATACMS, трех реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и четырех французских управляемых авиационных бомб.

В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 2100 бойцов на различных направлениях, добавили в Министерстве обороны. Также противник потерял различные образцы военной техники. Среди них пять орудий Д-20 калибра 152 мм и три 122-мм гаубицы Д-30, 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, а также 155-мм гаубицы М198 и FH-70.

Кроме того, российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и одну — «Анклав-Н». Также уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и другое.

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ ракетным ударом по Николаеву

В среду, 10 июля, в Одессе прогремел новый взрыв. Местные Telegram-каналы и другие СМИ также подтверждают информацию о взрывах на юге страны. Других данных не приводится. Власти также не комментировали эти сведения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев тем временем рассказал, что ВС РФ нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. В результате ликвидированы более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», — сообщил Лебедев.

Также подпольщик рассказал, что российские военные нанесли удар по складу рядом со станцией Купянск-Узловой, где ВСУ хранили боеприпасы. Кроме того, зафиксировано несколько попаданий в дома, где засели украинские солдаты. Минобороны РФ данную информацию тоже не комментировало.

«В 05:00 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные», — уточнил Лебедев.

Фото: МЧС Украины

В Европе выразили сожаление о гибели людей на Украине и снова пообещали оружие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время саммита НАТО в США выразил сожаление в связи с гибелью людей на Украине и пообещал продолжить поставлять вооружение Киеву в рамках западной помощи. По его словам, поддержка Украины является единственным способом достижения мира.

При этом Боррель также выразил уверенность, что украинский конфликт можно быстро завершить, если прекратить поддержку Киева, поскольку в этом случае страна не сможет защитить себя. В этом случае, по его мнению, под вопросом остается судьба украинского народа.

Исход конфликта на Украине станет определяющим для глобальной безопасности на десятилетия вперед, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На саммите НАТО в США он призвал страны начать борьбу «за свободу и демократию».

«Исход этой войны будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед. Настало время отстаивать свободу и демократию. Место действия — Украина», — сказал он.

Вслед за этим в администрации президента США Джо Байдена заявили, что страны НАТО выделят Украине в 2025 году €40 млрд на противодействие России. Отмечается, что это позволит обеспечить устойчивый уровень поддержки, чтобы «Украина могла одержать победу».

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