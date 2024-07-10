Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 2100 бойцов на различных направлениях, целую бригаду, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, противник также потерял пять орудий Д-20 калибра 152 мм и три 122-мм гаубицы Д-30.
В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились 155-мм гаубицы М777, двух 105-мм орудий М119, а также 155-мм гаубиц М198 и FH-70. Кроме того, российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и одну — «Анклав-Н», а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Кроме того, ВС РФ поразили две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 21 автомобиль, танк, немецкую БМП Marder и 155-мм самоходку «Богдана». Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов украинских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российскими средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Вооруженных сил Украины МиГ-29. Помимо этого, российские бойцы поразили 55 вражеских беспилотников.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. Согласно его сведениям, в результате были ликвидированы более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не подтверждало эту информацию.