Названы потери ВСУ в ходе спецоперации за минувшие сутки Минобороны РФ: общие потери ВСУ за минувшие сутки составили около 2100 бойцов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 2100 бойцов на различных направлениях, целую бригаду, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, противник также потерял пять орудий Д-20 калибра 152 мм и три 122-мм гаубицы Д-30.

В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились 155-мм гаубицы М777, двух 105-мм орудий М119, а также 155-мм гаубиц М198 и FH-70. Кроме того, российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и одну — «Анклав-Н», а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, ВС РФ поразили две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 21 автомобиль, танк, немецкую БМП Marder и 155-мм самоходку «Богдана». Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов украинских войск.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российскими средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Вооруженных сил Украины МиГ-29. Помимо этого, российские бойцы поразили 55 вражеских беспилотников.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. Согласно его сведениям, в результате были ликвидированы более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не подтверждало эту информацию.