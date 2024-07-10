Подполье узнало о гибели сотни солдат ВСУ при ударе под Николаевом Подпольщик Лебедев: 100 солдат ВСУ погибли при ударе в Николаевской области

Фото: МО Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам дислокации украинских войск в Николаевской области. Согласно его сведениям, в результате были ликвидированы более 100 военнослужащих ВСУ. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Сегодня били по местам расположения бандеровцев. <...> По состоянию на 08:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности, — заявил Лебедев.

Подпольщик отметил, что удар пришелся по позициям противника в Снигиревке, где украинские военные заняли оставленные местными жителями дома. По словам Лебедева, городская больница не вмещает всех пострадавших, из-за чего там стараются стабилизировать офицерский состав.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Одесской области начали ежедневно поджигать по одному автомобилю украинских военных. Так, неизвестные подожгли пикап ВСУ посреди ночи, а до этого — внедорожник. На опубликованных кадрах отчетливо видно транспортное средство, сгоревшее дотла, при этом поджигателей поймать пока не удалось.