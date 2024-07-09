Военкор Котенок показал подожженные в Одесской области машины ВСУ Военкор Котенок: в Одесской области стали ежедневно поджигать машины ВСУ

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Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал, что в Одесской области стали ежедневно поджигать по одному военному автомобилю ВСУ. Так, минувшей ночью неизвестные спалили пикап, а незадолго до этого — внедорожник украинской армии. Он также опубликовал фотографии со сгоревшими до тла машинами.

Частота поджогов военных автомобилей вышла на стабильную «машину в день». В обоих случаях никого задержать не получилось. Что важно — жгут имущество не конкретно «людоловов», а вэсэушников как таковых, вне зависимости от их принадлежности к ТЦК (территориальному центру комплектования), — сказано в публикации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что мужчин призывного возраста на Украине «отлавливают» на машинах скорой помощи. В Одессе сотрудники ТЦК стали приезжать на вызов такси, а в Харьковской области — ходить по детским площадкам и спрашивать у детей, где их отцы. Если они отвечают, что дома, то сотрудники ТЦК просят показать, где находится дом, и приходят по адресу проживания мужчин.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». По его словам, властям пора задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого «условного села».